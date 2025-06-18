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Чехія – Україна: матч може бути перенесено на прохання гостей

10:12 862 Читать на русском
Чехія – Україна: матч може бути перенесено на прохання гостей
Збірна України / фото: О. Осипов

Матч першого туру Ліги націй Чехія – Україна, який запланований на 6 вересня, може бути перенесено в інше місто.

Національна збірна України у вересні збереться у Львові, звідки вирушить до Чехії на поєдинок 1 туру Ліги націй, який повинен відбутись 6 вересня, повідомляє Команда №1.

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Щоправда, наразі не визначено місце проведення матчу. За неофіційною інформацією, чехи запланували проведення зустрічі у містечку Угерске Градіште. Місцевий стадіон вміщує лише 8 тисяч глядачів, а збірна Чехії тут грала тільки двічі.

Крім того, у місті є лише один готель належного рівня, який здатний прийняти українську делегацію. У ці ж дні в Чехії відбуватиметься національне свято, через що можуть виникнути проблеми із розміщенням гостей.

Україна вже контактує з Чехією стосовно перенесення поєдинку в інше місто. До слова, після гри збірна України повернеться до Львова, де 9 вересня на Арені Львів при порожніх трибунах прийме Словаччину.

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Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

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Саудівська Аравія
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