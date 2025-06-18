Чехія – Україна: матч може бути перенесено на прохання гостей

Матч першого туру Ліги націй Чехія – Україна, який запланований на 6 вересня, може бути перенесено в інше місто.

Національна збірна України у вересні збереться у Львові, звідки вирушить до Чехії на поєдинок 1 туру Ліги націй, який повинен відбутись 6 вересня, повідомляє Команда №1.

Ліга націй УЄФА: суть, формат, користь для України та зв'язок з чемпіонатом Європи

Щоправда, наразі не визначено місце проведення матчу. За неофіційною інформацією, чехи запланували проведення зустрічі у містечку Угерске Градіште. Місцевий стадіон вміщує лише 8 тисяч глядачів, а збірна Чехії тут грала тільки двічі.

Крім того, у місті є лише один готель належного рівня, який здатний прийняти українську делегацію. У ці ж дні в Чехії відбуватиметься національне свято, через що можуть виникнути проблеми із розміщенням гостей.

Україна вже контактує з Чехією стосовно перенесення поєдинку в інше місто. До слова, після гри збірна України повернеться до Львова, де 9 вересня на Арені Львів при порожніх трибунах прийме Словаччину.

Ліга націй: Збірна України зіграє зі Словаччиною у Львові, з Чехією – в Харкові