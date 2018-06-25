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Чехия – Украина: матч может быть перенесен по просьбе гостей

10:12 220 Читати українською
Чехия – Украина: матч может быть перенесен по просьбе гостей
Сборная Украины / фото: А. Осипов

Матч первого тура Лиги наций Чехия – Украина, который запланирован на 6 сентября, может быть перенесен в другой город.

Национальная сборная Украины в сентябре соберется во Львове, откуда отправится в Чехию на поединок 1 тура Лиги наций, который должен состояться 6 сентября, сообщает Команда №1.

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Правда, пока не определено место проведения матча. По неофициальной информации, чехи запланировали проведение встречи в городке Угерске Градиште. Местный стадион вмещает лишь 8 тысяч зрителей, а сборная Чехии здесь играла только дважды.

Кроме того, в городе есть только один отель надлежащего уровня, который способен принять украинскую делегацию. В эти дни в Чехии пройдет национальный праздник, из-за чего могут возникнуть проблемы с размещением гостей.

Украина уже контактирует с Чехией о переносе поединка в другой город. К слову, после игры сборная Украины вернется во Львов, где 9 сентября на Арене Львов при пустых трибунах примет Словакию.

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Лига наций 2018/19 1 тур

Чехия - Украина: Четверг 06 сентября 2018

Чехия
- : -
Украина
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