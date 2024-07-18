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Че Че: Кращого дебюту, мабуть, і не вигадаєш

08:53 444 Читать на русском
Че Че: Кращого дебюту, мабуть, і не вигадаєш
Че Че / Фото: Динамо

Новачок Динамо Че Че поділився враженнями від перемоги Динамо у Суперкубку України.

"Кращого дебюту, мабуть, і не вигадаєш. Я приїхав у Динамо, щоб стати чемпіоном і перемога у Суперкубку додасть нам впевненості та дуже допоможе морально. Ми оптимістично налаштовані на сезон.

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Попереду матчі чемпіонату та кваліфікаційного раунду Ліга чемпіонів. Сподіваюсь, що ми зможемо досягти наші цілі.

Звичайно, початок адаптації дається мені непросто. Тому що я приїхав у нову для себе країну з іншою мовою та культурою. До того ж, сюди я приїхав без близьких. Проте це хороший досвід для мене. Сподіваюсь, що я зможу прогресувати в Європі і буду робити все, що від мене залежить для цього", – цитує Че Че портал Lance.com.br.

Нагадаємо, Динамо перемогло Шахтар з рахунком 1:0 та здобуло Суперкубок України.

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Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Суперкубок України Че Че Че Че Шахтар - Динамо
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