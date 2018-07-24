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Че Че: Лучшего дебюта, пожалуй, и не придумаешь

08:55 68 Читати українською
Че Че: Лучшего дебюта, пожалуй, и не придумаешь
Че Че / Фото: Динамо

Новичок Динамо Че Че поделился впечатлениями от победы Динамо в Суперкубке Украины.

"Лучшего дебюта, пожалуй, и не придумаешь. Я приехал в Динамо, чтобы стать чемпионом и победа в Суперкубке придаст нам уверенности и очень поможет морально. Мы оптимистично настроены на сезон.

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Впереди матчи чемпионата и квалификационного раунда Лига чемпионов. Надеюсь, что мы сможем достичь наши цели.

Конечно, начало адаптации дается мне непросто. Потому что я приехал в новую для себя страну с другим языком и культурой. К тому же, сюда я приехал без близких. Однако это хороший опыт для меня. Надеюсь, что я смогу прогрессировать в Европе и буду делать все, что от меня зависит для этого", – цитирует Че Че портал Lance.com.br.

Напомним, Динамо победило Шахтер со счетом 1:0 и выиграло Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Че Че Че Че Шахтер - Динамо Киев
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