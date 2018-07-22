Бєсєдін: Тренерська установка була пресингувати – це і принесло результат

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився враженнями після матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (1:0).

"Я розумію, що нападники повинні забивати голи, це головний критерій для них. Але бувають такі матчі, коли потрібно виконувати більше роботи без м'яча, допомагати команді не тільки в атаці, але і в обороні, робити все не для того щоб забити гол, а для того щоб здобути перемогу. Я вважаю, що це найголовніше.

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Ми задіяли пресинг на чужій половині поля, змусили суперника помилитися. На передматчевій установці тренерський штаб давав завдання пресингувати, не "сідати" на своїй половині поля, зустрічати суперника подалі від своїх воріт. Добре, що команда виконала всі установки тренерського штабу, це найголовніше. Підсумок – позитивний для нас результат матчу", – цитує Бєсєдіна видання FootBoom.

Нагадаємо, кияни мінімально перемогли донецький Шахтар (1:0) та здобули Суперкубок України.

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