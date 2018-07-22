Беседин: Тренерская установка была прессинговать – это и принесло результат

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился впечатлениями после матча за Суперкубок Украины против Шахтера (1:0).

"Я понимаю, что нападающие должны забивать голы, это главный критерий для них. Но бывают такие матчи, когда нужно выполнять больше работы без мяча, помогать команде не только в атаке, но и в обороне, делать все не для того чтобы забить гол, а для того чтобы одержать победу. Я считаю, что это самое главное.

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Мы задействовали прессинг на чужой половине поля, заставили соперника ошибиться. На предматчевой установке тренерский штаб давал задание прессинговать, не "садиться" на своей половине поля, встречать соперника подальше от своих ворот. Хорошо, что команда выполнила все установки тренерского штаба, это самое главное. Итог – положительный для нас результат матча", – цитирует Беседина издание FootBoom.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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