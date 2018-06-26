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Б'єлса прокоментував своє призначення в Лідс

25 червня 18:03 189 Читать на русском
Б'єлса прокоментував своє призначення в Лідс
Марсело Б'єлса / Getty Images

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса поділився враженнями від переїзду в Чемпіоншип.

"Я мав сам себе переконати, ніхто інший не повинен був цього робити.

Б'єлса очолив Лідс

Я був упевнений у силі Лідса як клубу та структури, а також спортивних можливостях.

Я дивився зі спортивної точки зору. Ці речі разом взяті допомогли мені зробити вибір.

У нас, тренерів, є обов'язок робити так, як ми вважаємо правильним. Я думаю, що гравці мають достатньо якостей, щоб втілити мої плани в життя", – цитує Б'єлсу Sky Sports.

Теги
Англія Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса
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