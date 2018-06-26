Бьелса прокомментировал свое назначение в Лидс

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса поделился впечатлениями от переезда в Чемпионшип.

"Я должен был сам себя убедить, никто другой не должен был этого делать.

Бьелса возглавил Лидс

Я был уверен в силе Лидса как клуба и структуры, а также спортивных возможностях.

Я смотрел со спортивной точки зрения. Эти вещи вместе взятые помогли мне сделать выбор.

У нас, тренеров, обязанность делать так, как мы считаем правильным. Я думаю, что игроки имеют достаточно качеств, чтобы воплотить мои планы в жизнь", – цитирует Бьелсу Sky Sports.