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Бьелса прокомментировал свое назначение в Лидс

25 июня 18:03 87 Читати українською
Бьелса прокомментировал свое назначение в Лидс
Марсело Бьелса / Getty Images

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса поделился впечатлениями от переезда в Чемпионшип.

"Я должен был сам себя убедить, никто другой не должен был этого делать.

Бьелса возглавил Лидс

Я был уверен в силе Лидса как клуба и структуры, а также спортивных возможностях.

Я смотрел со спортивной точки зрения. Эти вещи вместе взятые помогли мне сделать выбор.

У нас, тренеров, обязанность делать так, как мы считаем правильным. Я думаю, что игроки имеют достаточно качеств, чтобы воплотить мои планы в жизнь", – цитирует Бьелсу Sky Sports.

Теги
Англия Лидс Лидс Марсело Бьелса Марсело Бьелса
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