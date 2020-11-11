"У мене машина була дитячою мрією. Думаю, більшість футболістів, які починають отримувати серйозні гроші, спершу цю мрію здійснюють. І вона якось йде спільно з понтами. Ти купуєш машину на всі гроші, які заробив. Я не виняток, але зараз інший підхід до цього питання.

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У кого була найкрутіша машина з тих, з ким я грав? Я застав кілька поколінь, але коли тільки починав, найкрутіша машина була у Бахарєва. У більшості гравців Шахтаря – Шуткова, Попова, Орбу – в основному були машини "99-ка", "9-ка". А Бахарєв найпершим купив "Лексус", який називали яйцем. Пам'ятаю, він мене підвозив на базу – це вже щось інше... Він музику включив – це просто...

Ще запам'яталася у Вілліана "Ламборгіні" біла. Коли в Донецьку дороги були погані, вона якось вибивалася із загального ряду.

А щодо найскромнішого авто... У Дуляя завжди була клубна машина. Ще Чигринський практично ніколи не їздив за кермом, у нього завжди був водій. Він уже тоді вважав, що машина – не для понтів, а засіб пересування", – сказав Бєлік у програмі "AUTO ГОЛ".

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