"У меня машина была детской мечтой. Думаю, большинство футболистов, которые начинают получать серьезные деньги, сначала эту мечту осуществляют. И она как-то идет совместно с понтами. Ты покупаешь машину на все деньги, которые заработал. Я не исключение, но сейчас другой подход к этому вопросу.

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У кого была самая крутая машина из тех, с кем я играл? Я застал несколько поколений, но когда только начинал, самая крутая машина была у Бахарева. У большинства игроков Шахтера – Шуткова, Попова, Орбу – в основном были машины "99-ка", "9-ка". А Бахарев первым купил "Лексус", который называли яйцом. Помню, он меня подвозил на базу – это уже нечто другое... Он музыку включил – это просто ...

Еще запомнилась у Виллиана "Ламборгини" белая. Когда в Донецке дороги были плохие, она как-то выбивалась из общего ряда.

А относительно самого скромного авто... У Дуляя всегда была клубная машина. Еще Чигринский практически никогда не ездил за рулем, у него всегда был водитель. Он уже тогда считал, что машина – не для понтов, а средство передвижения", – сказал Белик в программе "AUTO ГОЛ".

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