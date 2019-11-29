Буяльський пояснив, чому Динамо не змогло втримати нічию з Мальме

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

"Напевно, ми були не готові до стандартів суперника, тому що вся небезпека була від них. Команда виграла. Молодці. Жовті картки нашим гравцям? Їх можна було давати, а можна і не давати. Коли ми фолили, нам відразу давали жовті, а супернику – ні.

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Немає концентрації, яка повинна бути з перших хвилин. Потрібно поспілкуватися один з одним на цю тему.

Справа не в швидкості. Деякі команди грають пішки. Головне правильно відкритися і зайняти правильну позицію. Деякі футболісти без швидкості, але грають на високому рівні.

Ми грали в меншості. Нам було складно. Зрозуміло, що суперник почне тиснути. Вийшло, що пропустили. Вони і так забили з напівмоментів. У них не було ні одного 100% моменту. Таких, як у мене і у Вербіча. У нас було більше хороших моментів.

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Чому не вийшло утримати нічию? Ми грали вдесятьох на фоні втоми. Голова вже не так думала. Десь втрачали позицію. Тепер все вирішиться в Києві", – цитує Буяльського Динамоманія.