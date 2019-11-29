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Буяльський пояснив, чому Динамо не змогло втримати нічию з Мальме

01:06 225 Читать на русском
Буяльський пояснив, чому Динамо не змогло втримати нічию з Мальме
Віталій Буяльський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський прокоментував поразку від Мальме (3:4) в матчі групового етапу Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Напевно, ми були не готові до стандартів суперника, тому що вся небезпека була від них. Команда виграла. Молодці. Жовті картки нашим гравцям? Їх можна було давати, а можна і не давати. Коли ми фолили, нам відразу давали жовті, а супернику – ні.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Немає концентрації, яка повинна бути з перших хвилин. Потрібно поспілкуватися один з одним на цю тему.

Справа не в швидкості. Деякі команди грають пішки. Головне правильно відкритися і зайняти правильну позицію. Деякі футболісти без швидкості, але грають на високому рівні.

Ми грали в меншості. Нам було складно. Зрозуміло, що суперник почне тиснути. Вийшло, що пропустили. Вони і так забили з напівмоментів. У них не було ні одного 100% моменту. Таких, як у мене і у Вербіча. У нас було більше хороших моментів.

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Чому не вийшло утримати нічию? Ми грали вдесятьох на фоні втоми. Голова вже не так думала. Десь втрачали позицію. Тепер все вирішиться в Києві", – цитує Буяльського Динамоманія.

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Мальме – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
28 листопада
14950
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Мальме - Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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