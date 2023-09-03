Лехія програла Заглембє в поєдинку 7-го туру польської Екстракляси, а український півзахисник Іван Желізко став однією з головних дійових осіб.

Лехія, у складі якої виступає українець Іван Желізко, була розбита Заглембє з рахунком 5:2.

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Проте, наш співвітчизник зумів стати автором красивого гола. Желізко на 76 хвилині отримав скидку від З'явінського та гарматним ударом метрів з 25 поцілив у нижній кут. Але не обійшлось без негативу: через 6 хвилин Іван отримав другу жовту та залишив команду в меншості за рахунку 3:2. Без українця та ще одного вилучення Лехія посипалась, пропустивши двічі наприкінці зустрічі.

До слова, Желізко провів за команду з Гданська 5 матчів, а цей гол став дебютним у Польщі.

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