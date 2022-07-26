Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна розповів, чи планує клуб ще підсилюватись у літнє трансферне вікно.

"Чи очікувати ще хорватських трансферів? Хорватських, думаю, ні. Ніколи не кажи ніколи, але трансфери ще будуть. Будуть хороші трансфери", – поділився Срна у коментарі Sportarena.

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Додамо, що Шахтар наразі підписав двох новачків – Джурасека та Тотовицького. Також "гірників" підсилили футболісти, які повернулись з оренд.

Нагадаємо, "гірники" отримали пряму путівку в груповий етап ЛЧ, тому можуть очікувати на хороші доходи від єврокубкового сезону.

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