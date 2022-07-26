Директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, планирует ли клуб еще усиливаться в летнее трансферное окно.

"Ждать ли еще хорватских трансферов? Хорватских, думаю, нет. Никогда не говори никогда, но трансферы еще будут. Будут хорошие трансферы", – поделился Срна в комментарии Sportarena.

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Добавим, что Шахтер подписал двух новичков – Джурасека и Тотовицкого. Также "горняков" усилили вернувшиеся с аренды футболисты.

Напомним, "горняки" получили прямую путевку в групповой этап ЛЧ, поэтому могут ожидать хороших доходов от еврокубкового сезона.

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