"Буде дуже непросто подолати цей бар'єр", – Соболь оцінив шанси Брюгге у протистоянні з Динамо в Лізі чемпіонів

Український захисник Брюгге Едуард Соболь поділився очікуваннями від матчів з Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Зовсім недавно проти "біло-синіх" я грав в Лізі Європи в складі чеського Яблонця, і ось зараз нове побачення. Зате зайвий раз приїду на Батьківщину, і тим більше почесно буде зіграти проти такого сильного суперника, якщо, звичайно, тренер довірить мені місце на полі. Упевнений в одному: і в Брюгге, і в Києві на всіх чекають цікаві матчі.

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Результати жеребкування у нас сприйняли спокійно. Я вже встиг розповісти своїм партнерам про київську команду. Сказав, що це суперник хорошого рівня, в колективі є багато молодих талановитих виконавців, багато футболістів збірної України. Тому буде дуже непросто подолати цей бар'єр. Проте, знаючи тепер уже і свою нову команду, вважаю, що у Брюгге буде достатньо шансів заробити путівку в плей-офф раунд Ліги чемпіонів.

Коли є час, то намагаюся не пропускати поєдинки Динамо, Шахтаря і Зорі в чемпіонаті, не кажучи вже про єврокубкові баталії. Зараз, звичайно, дуже складно говорити щось конкретне, оскільки міжсезоння ще триває. Відстежую хіба що результати. Знаю, що кияни в останніх спарингах програли Колосу і зіграли внічию з Оболонню-Бровар.

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Ми дуже хочемо потрапити в груповий раунд Ліги чемпіонів, але потрібно йти від гри до гри. Тому більш ретельно думати про Динамо ми будемо трохи пізніше. Наразі на порядку денному – старт в чемпіонаті Бельгії. Це і є зараз для нас найважливіший матч сезону", – цитує Соболя Команда 1.

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