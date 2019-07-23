Брюгге – Динамо: відомі дата і час початку першого матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Визначилася точна дата матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Брюгге і київським Динамо.

Перший поєдинок цього протистояння відбудеться 6 серпня. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Свій перший матч у цьогорічній кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо проведе в Бельгії на стадіоні імені Яна Брейделя, трибуни якого вміщують близько 30 тисяч уболівальників.

До слова, Брюгге планує зробити безкоштовним вхід на цю гру для власників сезонних абонементів, яких вже налічується близько 24 тисяч.

Матч-відповідь між цими ж суперниками запланований на 13 серпня і відбудеться в Києві на НСК Олімпійський.

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