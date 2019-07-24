"Будет очень непросто преодолеть этот барьер", – Соболь оценил шансы Брюгге в противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матчей с Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Совсем недавно против "бело-синих" я играл в Лиге Европы в составе чешского Яблонца, и вот теперь новое свидание. Зато лишний раз приеду на родину, и тем более почетно будет сыграть против такого сильного соперника, если, конечно, тренер доверит мне место на поле. Уверен в одном: и в Брюгге, и в Киеве всех ждут интересные матчи.

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Результаты жеребьевки у нас восприняли спокойно. Я уже успел рассказать своим партнерам о киевской команде. Сказал, что это соперник хорошего уровня, в коллективе много молодых талантливых исполнителей, много футболистов сборной Украины. Поэтому будет очень непросто преодолеть этот барьер. Однако, зная теперь уже и свою новую команду, считаю, что у Брюгге будет достаточно шансов заработать путевку в плей-офф раунд Лиги чемпионов.

Когда есть время, то стараюсь не пропускать поединки Динамо, Шахтера и Зари в чемпионате, не говоря уже о еврокубковых баталиях. Сейчас, конечно, очень сложно говорить что-то конкретное, поскольку межсезонье продолжается. Отслеживаю разве что результаты. Знаю, что киевляне в последних спаррингах проиграли Колосу и сыграли вничью с Оболонью-Бровар.

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Мы очень хотим попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, но нужно идти от игры к игре. Поэтому более тщательно думать о Динамо мы будем чуть позже. Сейчас на повестке дня – старт в чемпионате Бельгии. Это и есть сейчас для нас самый важный матч сезона", – цитирует Соболя Команда 1.

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