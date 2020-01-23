Брюгге Соболя не зміг обіграти Зюлте-Варегем в півфіналі Кубка Бельгії – фіналіст визначиться у матчі-відповіді

Брюгге із Соболем у складі розписав нічию в півфінальному поєдинку проти Зюлте-Варегема. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Бельгії 2019/20, 1/2 фіналу, перший матч

Брюгге – Зюлте-Варегем – 1:1

Голи: Ріц, 53 – Беріано, 59

Брюгге із Соболем у складі не зміг перемогти Зюлте-Варегем. Перший тайм завершився без голів, а от у другій половині Ріц відкрив рахунок в матчі з передачі де Кетелара. Зюлте-Варегем відігрався за 6 хвилин, гол на рахунку Беріано. Попри перевагу Брюгге, команди більше не відзначались забитими м'ячами. Додамо, що Соболь провів на полі увесь поєдинок, але результативними діями не відзначився.

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До слова, фіналіст Кубка Бельгії визначиться у матчі-відповіді, гра запланована на 5 лютого.