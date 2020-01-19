Соболь допоміг Брюгге здолати Андерлехт – Ванакен забив неймовірний гол

Брюгге на виїзді здобув вольову перемогу над Андерлехтом у центральному матчі 22-го туру чемпіонату Бельгії.

Бельгія, 22 тур

Андерлехт – Брюгге – 1:2

Голи: Колассен, 21 – Ванакен, 40, 80

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Господарі відкрили рахунок в середині першого тайму, але ще до перерви Брюгге відігрався. Ванакену вдався розкішний удар з-за меж штрафного. Вирвати перемогу гостям вдалося вже ближче до завершення поєдинку.

Українець Едуард Соболь з'явився у стартовому складі Брюгге і провів на полі увесь матч.

Після звітного поєдинку Брюгге набрав 52 очки та випереджає найближчих переслідувачів аж на 10 очок, при цьому маючи ще один матч у запасі. Андерлехт розташувався в середині турнірної таблиці.

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