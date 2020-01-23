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Брюгге Соболя не смог обыграть Зюлте-Варегем в полуфинале Кубка Бельгии – финалист определится в ответном матче

00:09 4 Читати українською
Брюгге Соболя не смог обыграть Зюлте-Варегем в полуфинале Кубка Бельгии – финалист определится в ответном матче
Зюлте-Варегем – Брюгге – 1:1 / твиттер ФК Брюгге

Брюгге с Соболем в составе расписал ничью в полуфинальном поединке против Зюлте-Варегема. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Бельгии 2019/20, 1/2 финала, первый матч

Брюгге – Зюлте-Варегем – 1:1

Голы: Риц, 53 – Бериано, 59

Брюгге с Соболем в составе не смог победить Зюлте-Варегем. Первый тайм завершился без голов, а вот во второй половине Риц открыл счет в матче с передачи де Кетелара. Зюлте-Варегем отыгрался за 6 минут, гол на счету Бериано. Несмотря на преимущество Брюгге, команды больше не отличались забитыми мячами. Добавим, что Соболь провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился.

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К слову, финалист Кубка Бельгии определится в ответном матче, игра запланирована на 5 февраля.

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Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем Бельгия Украинцы за рубежом
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