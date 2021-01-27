Динамо – Брюгге: матч Ліги Європи відбудеться без глядачів – сумні новини від київської влади
Матч 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Брюгге відбудеться без уболівальників на стадіоні.
"Матч Динамо – Брюгге за присутності глядачів? Це нісенітниця. Або стовідсоткова вигадка журналіста незрозумілого сайту, який представляє букмекерів. Адаптивний карантин в Україні продовжується до 28 лютого.
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Є пряма заборона на відвідування глядачами спортивних подій. За останню добу було зафіксовано 145 летальних випадків і госпіталізовано 2430 осіб. Тож, про яке поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні за останній час може йти мова? Думаю, що Динамо, уявляючи реальну картину, навіть не буде звертатися до місцевої влади. Тому що відповідь буде цілком зрозумілою.
Скажу більше: немає сумнівів, що адаптивний карантин буде продовжений і в березні – квітні. Тож у найближчі місяці розраховувати на підтримку команди на стадіоні не варто", – поділився представник київської влади у коментарі виданню Чемпіон на правах анонімності.
Зазначимо, що поєдинок Динамо – Брюгге запланований на 18 лютого, а матч-відповідь відбудеться вже за тиждень.
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