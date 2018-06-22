Бразилія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2018

"Футбол 24" представляє анонс матчу першого туру групового етапу ЧС-2018 в групі Е між Бразилією та Швейцарією.

Бразилія – Швейцарія.

17 червня, 21:00, Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"

Головний арбітр: Сезар Рамос (Мексика)

Телетрансляція на каналі "Інтер", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Збірну Бразилії вважають чи не головним фаворитом ЧС-2018, адже на відміну від домашнього Мундіалю чотирирічної давнини "пентакампеони" зібрали надзвичайно досвідчений та збалансований склад. Окрім цього, сьогоднішня Бразилія демонструє більш якісну та впевнену гру і стала першою збірною, що забронювала за собою місце на чемпіонаті світу-2018.

Перед стартом на ЧС-2018, "селесао" провели чотири товариських зустрічі та в усіх перемогли. Слід зазначити, що підопічні Тіте при цьому не пропустили жодного м’яча, хоча серед суперників були навіть діючі чемпіони світу (Німеччина) та непоступливі хорвати.

Швейцарія є аутсайдером цього поєдинку, але усі прекрасно розуміють, що доленосні для підопічних Владимира Петковича матчі розпочнуться вже після зустрічі з бразильцями (Сербія та Коста Ріка). Це не означає, що швейцарці так просто віддадуть перемогу "пентакампеонам", але слід визнати, що результат цього матчу в першу чергу залежатиме від настрою та рівня гри Неймара і Ко.

Бразилія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

Чи здатна Швейцарія стримати атакувальний наступ "пентакампеонів"?

Бразильці мають одну з найкращих атак на турнірі, яку підопічним Петковича буде дуже важко спинити. "Селесао" виграли усі чотири товариських гри в 2018 році з загальним рахунком 9:0, а в останньому матчі перед початком Мундіалю підопічні Тіте розгромили географічних сусідів Швейцарії – збірну Австрії (3:0). Неймар та Компанія перебувають зараз у просто шаленій формі, і будь-якій збірній буде дуже важко грати в умовах, коли небезпека може прийти з будь-якої сторони.

"Пробити" нинішню Бразилію – нелегке завдання

Окрім сильної атаки, "жовто-зелені" ще й дуже мало пропускають. Підопічні Тіте залишають свої ворота "сухими" вже впродовж 5 матчів поспіль. Так, слід зазначити, що все це статистика товариських зустрічей, і на ЧС може статися все, що завгодно. Проте очевидним фактом є те, що клас захисників збірної Бразилії є значно вищим за рівень гри швейцарців в атаці. Крім цього, вже й не пригадати, коли "пентакампеони" мали двох настільки якісних голкіперів, як Аліссон та Едерсон.

На кого розраховує Швейцарія?

Сильною стороною швейцарської збірної є флангові захисники. Правий захисник та капітан національної команди Стефан Ліхтштайнер вчергове став чемпіоном Італії в складі Ювентуса, та в 34 роки отримав запрошення від лондонського Арсенала, а це багато про що говорить. На протилежному фланзі грає Рікардо Родрігес, який провів доволі сильний сезон у складі Мілана.

Важливим моментом буде й те, чи зможуть підопічні Петковича нав’язати бразильцям боротьбу у центрі поля. Тут головними дійовими особами мають стати досвідчені Бехрамі та Джака разом з молодим, але надзвичайно перспективним Закарією. Слід зазначити, що Бехрамі та Джака мають дуже гарно поставлений дальній удар, та можуть стати "потайною зброєю" збірної Швейцарії.

Головні сподівання швейцарців в атаці пов’язані в першу чергу з найкращим з діючих футболістів бомбардиром національної команди – Джерданом Шакірі (20 голів). Також досить сильну гру за збірну демонструє нападник португальської Бенфіки – Харіс Сеферовіч. Окрім двох вищезазначених атакувальних гравців, уся країна дуже серйозно розраховує на молодого та обдарованого форварда німецького Шальке – Бріля Емболо. 21-річний швейцарець камерунського походження вже отримав дуже багато авансів, і прийшов час їх виправдовувати.

Історія взаємовідносин

Бразилія та Швейцарія зустрічалися вісім разів у своїй історії. Зовсім невелика перевага на рахунку "пентакампеонів" – три перемоги, три нічиї та дві поразки. В останньому матчі між цими збірними у серпні 2013-го року, перемогу святкували швейцарці – 1:0.

Кадрова ситуація перед грою

Обидві збірні готуються до очного протистояння майже в оптимальних складах. У бразильців напередодні чемпіонату світу зазнав пошкодження Фред, який не зіграє проти Швейцарії, але буде готовий допомогти своїй збірній в наступних матчах. Головний тренер збірної Бразилії Тіте також заявив про те, що Неймар не готовий на 100%, проте головна зірка "селесао" і у своїх нинішніх кондиціях демонструє супер футбол, що й довів у двох товариських матчах бразильців проти Хорватії та Австрії.

ЧС-2018: Фред не зіграє проти Швейцарії

Слова

Владимир Петкович, головний тренер збірної Швейцарії:

Наша мета – не тільки цікава красива гра з бразильцями, а й позитивний результат, перемога. Ми не будемо задовольнятися лише виходом в плей-офф на цьому чемпіонаті світу. Але ми не хочемо розкривати наш тактичний план на матч з Бразилією. Ми знаємо, як атакувати бразильців. При цьому ми будемо не тільки атакувати весь матч

Тіте, головний тренер збірної Бразилії:

У мене є мета та велика відповідальність. В основі її – велика робота. Я сфокусований на цій меті. Ми граємо для рідних та вболівальників. Я сам був уболівальником. Нам потрібна підтримка, підтримайте нас, потрібна позитивна енергія

Габріел Жезус, нападник збірної Бразилії:

Протягом кар'єри я дуже добре проводив свої дебютні матчі. Але це ніколи не було легко. Зараз буде чемпіонат світу – найбільший турнір. Звичайно, є хвилювання. Але я постараюся залишатися спокійним

Паулінью, півзахисник збірної Бразилії:

Ми знаємо, що буде важко, наші суперники вже стежили за нами. Ми граємо відмінно і показуємо яскравий футбол. Команда точно стала більш впевненою в собі, ніж в 2014 році

Орієнтовні склади

Бразилія: Аліссон – Даніло, Тьяго Сілва, Міранда, Марсело – Каземіро, Паулінью, Філіпе Коутиньо – Вілліан, Габріел Жезус, Неймар

Швейцарія: Соммер – Ліхштайнер, Шер, Аканджі, Родрігес – Бехрамі, Джака, Шакірі, Джемаїлі, Цубер – Сеферовіч

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Артур Киселевський, Футбол 24