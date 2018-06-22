Бразилія – Швейцарія: прогноз на матч ЧС-2018

Бразилія та Швейцарія зустрінуться у 1 турі групи Е чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Бразилія – Швейцарія відбудеться на Ростов Арені 17 червня о 21:00 у рамках групи Е. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Авторитетна британська контора William Hill явним фаворитом поєдинку вважає Бразилію. Коефіцієнт на перемогу селесао складає 1,40. Потенційна звитяга Швейцарії оцінюється балом 7,50, а нічия – 4,50.

Інша букмекерська контора – Bwin теж називає бразильців фаворитами протистояння. Коефіцієнт на їхню перемогу дорівнює 1,40. На тріумф Швейцарії коефіцієнт 8,50. Ймовірність нічиєї оцінюють балом 4,60.

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Збірна Бразилії вийшла на чемпіонат світу-2018 завдяки перемозі у групі Південної Америки, здобувши за 18 ігор 41 очко.

Що стосується Швейцарії, то команда отримала путівку на чемпіонат світу завдяки перемозі над Північною Ірландії у плей-офф.

Бразилія та Швейцарія зустрічалися на чемпіонаті світу 1950 року, матч закінчився з рахунком 2:2. Також команди зіграли 2 товариські поєдинки. У 2006 перемогу святкувала Бразилія, а у 2013 году Швейцарія мінімально перемогла опонента.