Бразилия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 в группе E между Бразилией и Швейцарией.

Бразилия – Швейцария.

17 июня, 21:00, Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"

Главный арбитр: Сезар Рамос (Мексика)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборную Бразилии считают едва ли не главным фаворитом ЧМ-2018, ведь в отличие от домашнего Мундиаля четырехлетней давности "пентакампеоны" собрали очень опытный и сбалансированный состав. Кроме этого, сегодняшняя Бразилия демонстрирует более качественную и уверенную игру и стала первой сборной, которая забронировала за собой место на чемпионате мира-2018.

Перед стартом на ЧМ-2018, "селесао" провели четыре товарищеских встречи и во всех победили. Следует отметить, что подопечные Тите при этом не пропустили ни одного мяча, хотя среди соперников были даже действующие чемпионы мира (Германия) и неуступчивые хорваты.

Швейцария является аутсайдером этого поединка, но все прекрасно понимают, что судьбоносные для подопечных Владимира Петковича матчи пройдут уже после встречи с бразильцами (Сербия и Коста Рика). Это не значит, что швейцарцы так просто отдадут победу "пентакампеонам", но следует признать, что результат этого матча в первую очередь будет зависеть от настроения и уровня игры Неймара и Ко.

Бразилия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018

Способна ли Швейцария сдержать наступление "пентакампеонов"?

Бразильцы имеют одну из лучших атак на турнире, которую подопечным Петковича будет очень трудно остановить. "Селесао" выиграли все четыре товарищеских игры в 2018 году с общим счетом 9:0, а в последнем матче перед началом Мундиаля подопечные Тите разгромили географических соседей Швейцарии – сборную Австрии (3:0). Неймар и Компания находятся сейчас в просто сумасшедшей форме, и любой сборной будет очень трудно играть в условиях, когда опасность может прийти со всех сторон.

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Кроме сильной атаки, "желто-зеленые" еще и очень мало пропускают. Подопечные Тите оставляют свои ворота "сухими" уже на протяжении 5 матчей подряд. Да, следует отметить, что все это статистика товарищеских встреч, и на ЧМ может произойти все, что угодно. Однако очевидным фактом является то, что класс защитников сборной Бразилии значительно выше уровня игры швейцарцев в атаке. Кроме этого, уже и не вспомнить, когда у "пентакампеонов" в составе было два настолько качественных голкипера, как Алиссон и Эдерсон.

На кого рассчитывает Швейцария?

Сильной стороной швейцарской сборной являются фланговые защитники. Правый защитник и капитан национальной команды Стефан Лихтштайнер в очередной раз стал чемпионом Италии в составе Ювентуса, и в 34 года получил приглашение от лондонского Арсенала, а это о многом говорит. На противоположном фланге играет Рикардо Родригес, который провел довольно сильный сезон в составе Милана.

Важным моментом будет и то, смогут ли подопечные Петковича навязать бразильцам борьбу в центре поля. Здесь главными действующими лицами должны стать опытные Бехрами и Джака вместе с молодым, но очень перспективным Закарией. Следует отметить, что Бехрами и Джака имеют очень хорошо поставленный дальний удар, и могут стать "потайным оружием" сборной Швейцарии.

Главные надежды швейцарцев в атаке связаны в первую очередь с лучшим из действующих футболистов бомбардиром национальной команды – Шакири (20 голов). Также довольно сильную игру за сборную демонстрирует нападающий португальской Бенфики – Харис Сеферович. Кроме двух вышеупомянутых атакующих игроков, вся страна всерьез рассчитывает на молодого и одаренного форварда немецкого Шальке – Бриля Эмболо. 21-летний швейцарец камерунского происхождения уже получил очень много авансов, и пришло время их оправдывать.

История взаимоотношений

Бразилия и Швейцария встречались восемь раз в своей истории. Совсем небольшое преимущество на счету "пентакампеонов" – три победы, три ничьи и два поражения. В последнем матче между этими сборными в августе 2013 года, победу праздновали швейцарцы – 1:0.

Кадровая ситуация перед игрой

Обе сборные готовятся к очному противостоянию в почти оптимальных составах. У бразильцев накануне чемпионата мира получил повреждение Фред, который точно не сыграет против Швейцарии, но будет готов помочь своей сборной в следующих матчах. Главный тренер сборной Бразилии Тите также заявил о том, что Неймар не готов на 100%, однако главная звезда "селесао" и в своих нынешних кондициях демонстрирует супер футбол, что и доказал в двух товарищеских матчах бразильцев против Хорватии и Австрии.

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Слова

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

Нас интересует не только интересная красивая игра с бразильцами, но и положительный результат, победа. Мы не будем довольствоваться только выходом в плей-офф на этом чемпионате мира. Но мы не хотим раскрывать наш тактический план на матч с Бразилией. Мы знаем, как атаковать бразильцев. При этом мы будем не только атаковать весь матч

Тите, главный тренер сборной Бразилии:

У меня цель и большая ответственность. В основе ее – большая работа. Я сфокусирован на этой цели. Мы играем для родных и болельщиков. Я сам был болельщиком. Нам нужна поддержка, поддержите нас, нужна позитивная энергия

Габриэл Жезус, нападающий сборной Бразилии:

В течение карьеры я очень хорошо проводил свои дебютные матчи. Но это никогда не было легко. Сейчас будет чемпионат мира – самый крупный турнир. Конечно, есть волнение. Но я постараюсь оставаться спокойным

Паулинью, полузащитник сборной Бразилии:

Мы знаем, что будет трудно, наши соперники уже следили за нами. Мы играем отлично и показываем яркий футбол. Команда точно стала более уверенной в себе, чем в 2014 году

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон – Данило, Тьяго Силва, Миранда, Марсело – Каземиро, Паулинью, Филипе Коутиньо – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар

Швейцария: Соммер – Лихштайнер, Шер, Аканджи, Родригес – Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили, Цубер – Сеферович

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Артур Киселевский, Футбол 24