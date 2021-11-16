Потужний похід Бразилії у відборі на ЧС може бути зіпсований кабінетним рішенням.

Збірній Аргентини повинні присудити 3 очки за скандально зірваний матч у вересні цього року, стверджує TNT Sports.

Бразилія залишилась без Неймара на двобій проти збірної Аргентини

Поєдинок на полі бразильців тривав усього 4 хвилини. Згодом з'явились поліція та представники агентства нагляду за здоров'ям Бразилії (Anvisa), які хотіли вивести зі стадіону 4 гравців Аргентини. Мартінес, Буендія, Ло Чельсо та Ромеро нібито прибули до Бразилії із порушенням карантинних законів. Обурені "альбіселестес" покинули газон усім складом, а гра була скасована.

Додамо, що Бразилія вже гарантувала собі прямий вихід на чемпіонат світу. 17 листопада о 01:30 підопічні Тіте знову гратимуть проти Аргентини, але в гостях. Лише ці дві команди наразі йдуть без поразок у відборі КОНМЕБОЛ, проте пентакампеони мають на 6 очок більше.

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