Мощный поход Бразилии в отборе на ЧМ может быть испорчен кабинетным решением.

Сборной Аргентины должны присудить 3 очка за скандально сорванный матч в сентябре этого года, утверждает TNT Sports.

Бразилия осталась без Неймара на поединок против сборной Аргентины

Поединок на поле бразильцев длился всего 4 минуты. Потом появились полиция и представители агентства по надзору за здоровьем Бразилии (Anvisa), которые хотели вывести со стадиона 4 игроков Аргентины. Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо и Ромеро якобы прибыли в Бразилию с нарушением карантинных законов. Возмущенные "альбиселестес" покинули газон всем составом, а игра была отменена.

Добавим, что Бразилия уже гарантировала себе прямой выход на чемпионат мира. 17 ноября в 01:30 подопечные Тите снова будут играть против Аргентины, но в гостях. Только эти две команды идут без поражений в отборе КОНМЕБОЛ, однако пентакампеоны имеют на 6 очков больше.

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