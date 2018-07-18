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Бойко: Перехід Мораєса? Я б так не вчинив

21:37 5 Читать на русском
Бойко: Перехід Мораєса? Я б так не вчинив
Денис Бойко / фото: sport.ua

Воротар київського Динамо Денис Бойко після відкритого тренування команди на НСК Олімпійський розповів про готовність команди до Суперкубку України, про новачків та перехід Мораєса у Шахтар.

"Ми в гарному настрої, добре підготувалися на зборах. Тепер все покаже Суперкубок та чемпіонат України. Я вже говорив і повторюю, що дуже щасливий нарешті повернутися до рідного клубу. Підписав контракт і тепер є повноцінним гравцем київського Динамо. І тепер буду робити все для того, щоб Динамо досягало результату, вигравало трофеї, перемагало в кожному матчі.

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Новачки? Бразильці є бразильці, з гарною технікою, хорошим розумінням гри. Поки більше нічого особливо не можу сказати. Ми ще їх не бачили в офіційних матчах. Мабуть, після офіційних матчів і у преси, і у нас буде якась більш чітка картина. Хлопці хороші, позитивні, добре влилися в колектив, тому я можу побажати їм лише успіху.

Перехід Мораєса в Шахтар? Я не дуже хочу це обговорювати, це йому треба задавати ці питання. Він футболіст і робить свою роботу на футбольному полі, а те, що він перейшов у Шахтар – не знаю... Якщо він казав, що не перейде, тоді це на його сумлінні. Я не хочу це обговорювати. Я б так не вчинив, якщо казати за себе", – сказав Бойко журналістам після завершення тренування та роздачі автографів вболівальникам.

Джерело: Футбол 24
Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

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Суперкубок України Шахтар - Динамо Денис Бойко Денис Бойко Динамо Динамо
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