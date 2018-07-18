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Бойко: Переход Мораеса? Я бы так не поступил

21:37 36 Читати українською
Бойко: Переход Мораеса? Я бы так не поступил
Денис Бойко / фото: sport.ua

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко после открытой тренировки команды на НСК Олимпийский рассказал о готовности команды к Суперкубку Украины, о новичках и переходе Жуниора Мораеса в Шахтер.

"Мы в хорошем настроении, хорошо подготовились на сборах. Теперь все покажет Суперкубок и чемпионат Украины. Я уже говорил и повторяю, что очень счастлив наконец вернуться в родной клуб. Подписал контракт и теперь являюсь полноценным игроком киевского Динамо. И теперь буду делать все для того, чтобы Динамо достигало результата, выигрывало трофеи, побеждало в каждом матче.

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Новички? Бразильцы есть бразильцы, с хорошей техникой, хорошим пониманием игры. Пока больше ничего особо не могу сказать. Мы еще их не видели в официальных матчах. Видимо, после официальных матчей и у СМИ, и у нас будет какая-то более четкая картина. Ребята хорошие, положительные, хорошо влились в коллектив, поэтому я могу пожелать им только успеха.

Переход Мораеса в Шахтер? Я не хочу это обсуждать, это ему надо задавать эти вопросы. Он футболист и делает свою работу на футбольном поле, а то, что он перешел в Шахтер – не знаю... Если он говорил, что не перейдет, тогда это на его совести. Я не хочу это обсуждать. Я бы так не поступил, если говорить за себя", – сказал Бойко журналистам после завершения тренировки и раздачи автографов болельщикам.

Источник: Футбол 24
Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
до матча
2
дн
:
23
час
:
9
мин
Динамо Киев
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