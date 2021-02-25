Манчестер Сіті захопив ініціативу в дебюті зустрічі. Вже в середині першої 45-хвилинки Канселу шедеврально подав з флангу, а Бернарду Сілва головою замкнув передачу. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "містян".

Манчестер Сіті впевнено здолав Борусію М і впрутил наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Гладбах спробував відквитати хоча б один м'яч, але через кілька миттєвостей пропустив вдруге. Це Габріел Жезус відправив круглого у сітку після асисту Сілви. 2:0 – підопічні Гвардіоли без Зінченка не зустріли опору від команди Розе в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.