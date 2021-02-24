Борусія М – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – Зінченко чекає нагоди
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Борусія Менхенгладбах приймає англійський Манчестер Сіті. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Борусія М – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Борусія М – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд:
Борусія М: Зоммер – Ельведі, Закарія, Гінтер – Лайнер, Крамер, Бенсебаїні – Нойхаус, Хофман – Плеа, Штіндль
Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херман, Вольф, Тюрам, Байєр, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке, Емболо
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Ляпорт, Канселу – Гюндоган, Родрі, Фоден – Б. Сілва, Жезус, Стерлінг
Запасні: Стеффен, Карсон, Зінченко, Стоунз, Агуеро, Де Брюйне, Торрес, Б. Менді, Фернандінью, Марез, Е. Гарсія, Дойл
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