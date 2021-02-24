Со стартовых минут "горожане" взяли мяч под контроль. Уже в дебюте Зоммеру пришлось попотеть, когда кипер Гладбаха сначала перехватил навес Канселу, а затем поймал намертво выстрел Фодена из-за пределов штрафной.

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После этого Сити продолжил нагнетать ситуацию у ворот номинальных хозяев. В эпицентре событий каждый раз оказывался кто-то другой – Бернарду, Родри, Жезус, Стерлинг. Однако, каждому из них не хватало твердости на завершающем этапе атак манкунианцев.

Боруссия М – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

После небольшого затишья вновь подогрел интерес к поединку Стерлинг. На 28-й минуте англичанин прорвался в штрафную зону "жеребцов" и упал после контакта с Бенсебаини – лишь угловой. Но наказание гостей за утраченную возможность было мгновенным: Канселу мастерски подал с левого фланга, а Бернарду Силва головой замкнул дальнюю штангу!

Забитый "горожанами" мяч немного успокоил игру. До перерыва напомнили о себе лишь Канселу и Фоден, но удары этого дуэта пролетели над воротами Зоммера. Гладбах смог ответить лишь читаемым ударом Плеа в руки Эдерсона после подачи Лайнера.

Вторая половина началась под диктовку хозяев. Ребята Розе организовали сразу несколько выпадов, чтобы восстановить паритет. Попытался создать момент для партнеров Нойхаус, но так и не смог найти выверенной передачей в штрафной "горожан" кого-то из хозяев. Тут же Закария попытался вывести Плеа на оперативный простор, но швейцарца подвела техника.

Наконец на 62-й Плеа пятой замыкал прострел того же Закарии с правого фланга, но мяч разминулся со штангой. Возмездие Манчестер Сити было почти мгновенным. Уже две минуты спустя Канселу с правого края накинул на Силву, тот головой отдал на линию вратарской, а Габриэл Жезус отправил мяч в сетку – 0:2.

Гол бразильца фактически снял все вопросы относительно победителя дуэли. Оба коллектива смирились с цифрами на табло и лишь изредка проявляли активность впереди. Разве что Сити мог довести счет до разгромного. Сначала Фоден пробил над воротами после паса Гюндогана. А неплохой фланговый прорыв Мареза умножил на ноль сам герой эпизода, пробив в руки Зоммеру.

Итак, уверенная победа Манчестер Сити, позволяющая Хосепа Гвардиолу и компании с энтузиазмом ждать ответного матча с Боруссией М.

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