"Ми розуміємо, що рахунок з київського матчу нам не допоможе, знову треба попітніти. Шахтар гратиме інакше. Вони також хочуть перемогти, реабілітуватися. Там дуже сильна команда, яка добре обороняється, висококласні виконавці. Шахтар – міцний горішок.

Нас очікує важка гра. Це Ліга чемпіонів, цим все сказано. Ми в хорошій формі. Ненайкращі результати в Бундеслізі, але в ЛЧ добре виступаємо. Завтра граємо вдома, все в наших руках. Звичайно, прагнемо перемогти. Перший матч з Шахтарем треба забути. Це був просто не їхній день. Завтра новий день, нова гра.

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У нас грамотні футболісти, які можуть підлаштовуватися під суперника під час матчу. Я не вважаю, що Шахтар сильно зміниться у порівнянні з першим матчем. Так, Степаненко повернеться, Мораєс. Знаю, що в них є проблема на лівому фланзі оборони. Але в Шахтаря досвідчена команда.

Борусія вже зіграла три матчі. Ви самі бачите, на якому місці команда. Ми сконцентровані на кожному окремому матчі, це вимога Ліги чемпіонів. Вже після гри з Шахтарем побачимо, чи зробили ми крок вперед до виходу з групи. Наше завдання – добре виступити та перемогти.

Бенсебайні ще на карантині, Плеа вийшов з карантину, він підтримував форму вдома. Ще не знаю, чи потрапить Алассан у заявку на матч. Послухаємо рішення медичного штабу, подивимося за ним на тренуваннях. Плеа – гравець найвищого рівня. Але ми маємо, ким його замінити. Треба приймати ситуацію.

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Емболо не забиває, однак це футбол. ЗМІ зразу почали писати про його проблеми, але він до травми був у чудовій формі. Відновився і знову почав показувати якісний футбол. Звісно, потрібно, щоб нападник забивав. Я сподіваюся, що його прорве. Ми над цим працюємо.

Коронавірус всіх хвилює. Кожна команда рано чи пізно з ним стикається. Але умови хороші. Є концепція безпеки, регулярне тестування. Ми дотримуємося правил і довіряємо людям, які приймають рішення. Поки що нам, на щастя, вдається уникати масового поширення вірусу в команді", – сказав Марко Розе.

Нагадаємо, матч Борусія М – Шахтар відбудеться 25 листопада, початок о 19:55. Після трьох турів "гірники" набрали чотири очки, а німці мають в активі п'ять пунктів. Перший матч між цими командами завершився розгромною перемогою Гладбаха – 0:6.

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