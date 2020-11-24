"Мы понимаем, что счет из киевского матча нам не поможет, надо снова попотеть. Шахтер будет играть иначе. Они также хотят победить, реабилитироваться. Там очень сильная команда, которая хорошо обороняется, высококлассные исполнители. Шахтер – крепкий орешек.

Нас ожидает тяжелая игра. Это Лига чемпионов, этим все сказано. Мы в хорошей форме. Не лучшие результаты в Бундеслиге, но в ЛЧ хорошо выступаем. Завтра играем дома, все в наших руках. Конечно, стремимся победить. Первый матч с Шахтером надо забыть. Это был просто не их день. Завтра новый день, новая игра.

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У нас грамотные футболисты, которые могут подстраиваться под соперника во время матча. Я не считаю, что Шахтер сильно изменится по сравнению с первым матчем. Да, Степаненко вернется, Мораес. Знаю, что у них есть проблема на левом фланге обороны. Но у Шахтера опытная команда.

Боруссия уже сыграла три матча. Вы сами видите, на каком месте команда. Мы сконцентрированы на каждом отдельном матче, это требование Лиги чемпионов. Уже после игры с Шахтером увидим, сделали ли мы шаг вперед к выходу из группы. Наша задача – хорошо выступить и победить.

Бенсебайни еще на карантине, Плеа вышел из карантина, он поддерживал форму дома. Еще не знаю, попадет ли Алассан в заявку на матч. Послушаем решение медицинского штаба, посмотрим за ним на тренировках. Плеа – игрок высочайшего уровня. Но у нас есть, кем его заменить. Надо принимать ситуацию.

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Эмболо не забивает, но это футбол. СМИ сразу начали писать о его проблемах, но он до травмы был в прекрасной форме. Восстановился и снова начал показывать качественный футбол. Конечно, нужно, чтобы нападающий забивал. Я надеюсь, что его прорвет. Мы над этим работаем.

Коронавирус всех волнует. Каждая команда рано или поздно с ним сталкивается. Но условия хорошие. Есть концепция безопасности, регулярное тестирование. Мы придерживаемся правил и доверяем людям, которые принимают решения. Пока нам, к счастью, удается избегать массового распространения вируса в команде", – сказал Марко Розе.

Напомним, матч Боруссия М – Шахтер состоится 25 ноября, начало в 19:55. После трех туров "горняки" набрали четыре очка, а немцы имеют в активе пять пунктов. Первый матч между этими командами завершился разгромной победой Гладбаха – 0:6.

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