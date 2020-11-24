Боруссия М – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Марко Розе – немцы хотят забыть избиение "крепкого орешка"
Главный тренер Гладбаха Марко Розе пообщался с журналистами перед матчем с Шахтером в групповом раунде Лиги чемпионов.
"Мы понимаем, что счет из киевского матча нам не поможет, надо снова попотеть. Шахтер будет играть иначе. Они также хотят победить, реабилитироваться. Там очень сильная команда, которая хорошо обороняется, высококлассные исполнители. Шахтер – крепкий орешек.
Нас ожидает тяжелая игра. Это Лига чемпионов, этим все сказано. Мы в хорошей форме. Не лучшие результаты в Бундеслиге, но в ЛЧ хорошо выступаем. Завтра играем дома, все в наших руках. Конечно, стремимся победить. Первый матч с Шахтером надо забыть. Это был просто не их день. Завтра новый день, новая игра.
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У нас грамотные футболисты, которые могут подстраиваться под соперника во время матча. Я не считаю, что Шахтер сильно изменится по сравнению с первым матчем. Да, Степаненко вернется, Мораес. Знаю, что у них есть проблема на левом фланге обороны. Но у Шахтера опытная команда.
Боруссия уже сыграла три матча. Вы сами видите, на каком месте команда. Мы сконцентрированы на каждом отдельном матче, это требование Лиги чемпионов. Уже после игры с Шахтером увидим, сделали ли мы шаг вперед к выходу из группы. Наша задача – хорошо выступить и победить.
Бенсебайни еще на карантине, Плеа вышел из карантина, он поддерживал форму дома. Еще не знаю, попадет ли Алассан в заявку на матч. Послушаем решение медицинского штаба, посмотрим за ним на тренировках. Плеа – игрок высочайшего уровня. Но у нас есть, кем его заменить. Надо принимать ситуацию.
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Эмболо не забивает, но это футбол. СМИ сразу начали писать о его проблемах, но он до травмы был в прекрасной форме. Восстановился и снова начал показывать качественный футбол. Конечно, нужно, чтобы нападающий забивал. Я надеюсь, что его прорвет. Мы над этим работаем.
Коронавирус всех волнует. Каждая команда рано или поздно с ним сталкивается. Но условия хорошие. Есть концепция безопасности, регулярное тестирование. Мы придерживаемся правил и доверяем людям, которые принимают решения. Пока нам, к счастью, удается избегать массового распространения вируса в команде", – сказал Марко Розе.
Напомним, матч Боруссия М – Шахтер состоится 25 ноября, начало в 19:55. После трех туров "горняки" набрали четыре очка, а немцы имеют в активе пять пунктов. Первый матч между этими командами завершился разгромной победой Гладбаха – 0:6.
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