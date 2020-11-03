Дуель команд, які ще не програвали у групі смерті. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Борусія на "Футбол 24", стартував о 19:55. Донеччани набрали 4 очки та одноосібно очолювали свій квартет після стартових турів. Борусія двічі втрачала перемогу на останніх секундах, але посідала 2 місце, маючи на 2 бали менше. Гладбах не знав гіркоти поразок 7 матчів поспіль в усіх турнірах (щоправда, лише 3 перемоги). Безпрограшна серія команди Каштру і того більша – 9 поєдинків, але тут нічиїх (5) також було більше, ніж тріумфів.

Шахтар – Борусія М: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

Тотальний контроль від Гладбаха на перших хвилинах. Дуже агресивний пресинг і впевнені атаки. Команда Каштру сидить настільки глибоко, що правий захисник збірної Австрії Лайнер (з ним зустрінемося на Євро!) спокійно розриває фланг Корнієнка, а Плеа замикає з вбивчої дистанції, не помічаючи опору Бондаря. Перший удар Шахтаря на 10 хвилині – не дуже сильна спроба Тайсона метрів з 25. Борусія продовжує тиснути. Непристойно багато втрат захисників Шахтаря ще поблизу своїх воріт. Кутові, флангові проходи, удари – гості безроздільно панують на полі, а швидкий гол нічого не змінив у їхньому налаштуванні домінувати через гру на атаку.

Шахтар – Борусія М – відео голів

Крамер на 17-й подвоїв перевагу. Бондар спочатку привозить під пресингом, а потім підставляє ногу під удар чемпіона світу 2014 – Трубін без шансів. Переписують на автогол українського переможця молодіжного Мундіалю. Каштру абсолютно не вгадав ні з тактикою, ні з підбором виконавців. Плеа ударом здалеку розстріляв Трубіна на 26 хвилині та оформив дубль – за відчуттям абсолютної безнадійності це навіть гірше за 0:5 від Інтера у півфіналі Ліги Європи. Тете втратив супершанс зробити рахунок 1:3. Бразильський вінгер змарнував розкішний пас Марлоса, пробивши з меж воротарського в Зоммера.

Хофман розрізав захисну лінію Шахтаря, увірвавшись у штрафний на межі офсайду – Трубін рятує. Той же вінгер Борусії подав кутовий, а герой попередніх матчів Маркус Тюрам пробив вище з другого поверху. Які ж розриви на флангах "гірників". Хофман на Штіндля, той під розстріл Плеа – банально пробачають німці господарів. Подача Йонаса з кута поля, Бенсебаїні виграв боротьбу раз, прошив руки Трубіна два. Тайсон виклав під удар Марлоса, той перекрутив. Побоїще на Олімпійському – 0:4 за 45 хвилин, 4:14 за ударами, 1:6 за влучаннями. Відразу 3 заміни Каштру в перерві. Винуватцями провалу визнані досвідчені Марлос і Тайсон, а також молодий бразилець Антоніо. Їх замінили Коваленко, Мораєс і Патрік.

Хофман продовжує бомбардувати ворота Шахтаря подачами і прострілами. Додо в останній момент вибивав, ризикуючи автоголом, а Трубін робить 4 сейв після чергового удару впритул. Практично нічого не змінилося з виходом тріо у перерві. Чергове перехоплення біля воріт чемпіонів України. Плеа спокійно розібрався. Штіндль розстріляв Трубіна, який сьогодні також відверто не вражає – пропустив 5, хоча за очікуваними голами було під 2. Після перерви Шахтар навіть спроби удару не продемонстрував. Крамер протягнув, Тюрам у дотик на Плеа – хет-трик. Боковий суддя спочатку пошкодував Шахтар, але VAR скасував офсайд, адже Хочолава не витримав лінію. Удар №20 від Борусії завершується рахунком 0:6.

Було у Шахтаря Луческу та Фонсеки в рамках Ліги чемпіонів і 0:7, і 0:6, але тільки на виїзді. На своєму полі донецький клуб такого приниження в єврокубках і близько ніколи не зазнавав. Жодна гостьова команда раніше не забивав "гірникам" навіть 5 голів. Борусія Менхенгладбах заслужено вибивається в лідери групи B, набираючи 5 очок. У Шахтаря залишається 4 бали і друге місце до матчу Реал – Інтер, де "гірників" влаштує хіба що нічия чи перемога Мадрида.