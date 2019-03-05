Борусія Д – Тоттенхем: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує анонс другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між дортмундською Борусією і лондонським Тоттенхемом.

Борусія Дортмунд – Тоттенхем

5 березня, 22:00. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

До другого протистояння між Борусією і Тоттенхемом у статусі безумовного фаворита підходять лондонці. Команда Маурісіо Почеттіно вдома здобула несподівано переконливу перемогу (3:0), і тепер дортмундці повинні благати фортуну, щоб на власній арені хоча б наблизитися до виходу в чвертьфінал.

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Можливо, "джмелі" не заслуговували на розгромну поразку в першому матчі. Проте, той результат не є дивним на фоні темної смуги Борусії. Хлопці Люсьєна Фавра з останніх семи поєдинків у всіх турнірах перемогли лише одного разу. Та й навіть ця звитяга над Байєром у Бундеслізі виглядає випадковою, адже Дортмунд повністю провалив другий тайм і мінімум мав втратити 2 очки. У Борусії серйозні проблеми. Від команди, що змітала все на своєму шляху в першій половині сезону, не залишилося сліду. Баварія уже наздогнала дортмундців у чемпіонаті, а ще Ройс і Ко вже однією ногою за бортом ЛЧ.

Та шанси Борусії зберігає сам Тоттенхем. "Шпори" теж переживають не найкращі часи. За два поєдинки АПЛ минулого тижня лондонці набрали лише 1 бал і фактично вибули з чемпіонської гонки. Отже, єврокубки – остання нагода для Хостпур записати сезон 2018/19 собі до активу. Звісно, про перемогу в турнірі поки говорити зарано, але апетит приходить під час прийому їжі. Нинішня кампанія, вочевидь, буде останньою для Почеттіно на чолі Тоттенхема, а йому та вболівальникам "шпор" хотілося б, щоб ця ера стала пам'ятною і на трофеї.

Перед поєдинком команди фактично не мають кадрових втрат і готові зіграти оптимальними складами. Виняток становлять два креативних хавбеки – Пулішіч і Деле Аллі. І якщо перший зберігає примарні шанси вийти на газон Сігнал Ідуна Парк, то англійця на полі ми не побачимо. У першому матчі Почеттіно трохи здивував грою з трьома центрбеками та Вертонгеном на лівому фланзі. Цього разу потреби так ризикувати не буде, але схему напевне аргентинський фахівець не змінить.

Почеттіно: Тоттенхему потрібно забути рахунок першої гри з Борусією Д

Натомість Фавр міг би зіграти в більш атакувальний футбол, але схильність до ризику не входить до переліку характеристик досвідченого швейцарця. Тому гри в два-три нападники зі старту поєдинку очікувати не варто. Борусія поставить на методичність і намагатиметься довести до логічного завершення якомога більшу кількість своїх атак. Хтозна, можливо, їх буде мінімум три...

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Травмовані: Піщек – Аллі

Під питанням: Пулішіч – Дайєр, Вінкс

Орієнтовні склади

Борусія Д: Буркі – Вольф, Аканджі, Загаду, Діалло – Вітсель, Ділейні – Санчо, Ройс, Геррейро – Гьотце

Тоттенхем: Льоріс – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Ор'є, Сіссоко, Ламела, Роуз, Еріксен – Сон, Кейн

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів