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Почеттіно: Тоттенхему потрібно забути рахунок першої гри з Борусією Д

22:21 59 Читать на русском
Почеттіно: Тоттенхему потрібно забути рахунок першої гри з Борусією Д
Маурісіо Почеттіно / Фото УЄФА

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно вважає, що його підопічним не варто розслаблятись після перемоги над Борусією Д у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

 

"У нас є хороша можливість вийти в наступний етап Ліги чемпіонів. Звичайно, матч буде непростим, і нам потрібно забути результат першої гри. Нам важливо почати матч на високому рівні. Діяти агресивно з першої хвилини, підтримувати високий темп. Це буде ключем до успіху.

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За Еріка Дайєра і Гаррі Вінкса рішення будемо приймати тільки завтра. Дайєр дуже довго не грав, напевно, він почне матч в запасі. Що стосується Вінкса, тут все стане ясно у вівторок", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь між Борусією Д та Тоттенхемом відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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