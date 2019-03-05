Боруссия Д – Тоттенхэм: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

"Футбол 24" представляет анонс второго поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской Боруссией и лондонским Тоттенхэмом.

Боруссия Дортмунд – Тоттенхэм

5 марта, 22:00. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Телетрансляция на канале Футбол 2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ко второму противостоянию между Боруссией и Тоттенхэмом в статусе безусловного фаворита подходят лондонцы. Команда Маурисио Почеттино дома одержала неожиданно убедительную победу (3:0), и теперь дортмундцы должны умолять фортуну, чтобы на собственной арене хотя бы приблизиться к выходу в четвертьфинал.

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Возможно, "шмели" не заслуживали разгромного поражения в первом матче. Однако, тот результат не удивляет на фоне темной полосы Боруссии. Ребята Люсьена Фавра из последних семи поединков во всех турнирах победили лишь в одном. И даже эта победа над Байером в Бундеслиге выглядит случайной, ведь Дортмунд полностью провалил второй тайм и должен был потерять минимум 2 очка. У Боруссии серьезные проблемы. От команды, сметавшей все на своем пути в первой половине сезона, не осталось следа. Бавария уже догнала дортмундцев в чемпионате, а еще Ройс и Ко одной ногой за бортом ЛЧ.

Но шансы Боруссии сохраняет сам Тоттенхэм. "Шпоры" тоже переживают не лучшие времена. За два поединка АПЛ на прошлой неделе лондонцы набрали лишь 1 балл и фактически выбыли из чемпионской гонки. Это означает, что еврокубки – последняя возможность для Хостпур записать сезон 2018/19 себе в актив. Конечно, о победе в турнире пока говорить рано, но аппетит приходит во время еды. Нынешняя кампания, очевидно, будет последней для Почеттино во главе Тоттенхэма, а ему и болельщикам "шпор" хотелось бы, чтобы эта эра стала памятной и на трофеи.

Перед поединком команды фактически не имеют кадровых потерь и готовы сыграть оптимальным составом. Исключение составляют два креативных хавбека – Пулишич и Деле Алли. И если первый сохраняет призрачные шансы выйти на газон Сигнал Идуна Парк, то англичанина на поле мы не увидим. В первом матче Почеттино немного удивил игрой с тремя центрбеками и Вертонгеном на левом фланге. На этот раз надобности рисковать подобным образом не будет, но схему аргентинский специалист наверняка не поменяет.

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Зато Фавр мог бы сыграть в более атакующий футбол, но склонность к риску не входит в перечень характеристик опытного швейцарца. Поэтому игры в два-три нападающих со старта поединка ожидать не стоит. Боруссия поставит на методичность и будет пытаться довести до логического завершения как можно большее количество своих атак. Кто знает, возможно, их будет минимум три...

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Травмированные: Пищек – Алли

Под вопросом: Пулишич – Дайер, Уинкс

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Бурки – Вольф, Аканджи Загаду, Диалло – Витсель, Дилэйни – Санчо, Ройс, Геррейро – Гётце

Тоттенхэм: Льорис – Алдервейрелд, Санчес, Вертонген – Орье, Сиссоко, Ламела, Роуз, Эриксен – Сон, Кейн

Роналду, Месси, одноклубник Коноплянки и еще 8 игроков, за которыми стоит наблюдать в 1/8 финала Лиги чемпионов