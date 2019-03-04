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Фавр: Борусії Д потрібно продемонструвати свій максимум у грі з Тоттенхемом – все можливо

20:33 95 Читать на русском
Фавр: Борусії Д потрібно продемонструвати свій максимум у грі з Тоттенхемом – все можливо
Люсьєн Фавр / Фото ФК Борусія Д

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр не опускає руки перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ проти Тоттенхема.

 

"Знаємо, що у нас важке завдання, але нічого не можна сказати наперед. Звичайно, головне завдання – показати максимум. Все можливо. Ми повинні зіграти дуже розумно.

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Нам не варто говорити про поєдинок проти Атлетіко (дортмундці перемогли мадридців на груповому етапі ЛЧ 4:0 – прим.). Кожен новий матч відрізняється від попереднього. Перша зустріч зіграна, і ситуація зараз зовсім інша.

Знаємо, що ми вміємо забивати м'ячі, але, як я вже сказав, треба зіграти дуже розумно", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершився домашньою перемогою Тоттенхема над Борусією Д (3:0). Матч-відповідь відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд - Тоттенхем Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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