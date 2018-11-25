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Борнмут – Арсенал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

18:52 207 Читать на русском
Борнмут – Арсенал – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Борнмут – Арсенал / твіттер Борнмута

Лондонський Арсенал на виїзді зумів вирвати перемогу в Борнмута. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Каноніри" першими відкрили рахунок. На 30-й хвилині атака лондонців завершилася автоголом Лерми. Та під завісу першого тайму Джошуа Кінг класним ударом вирівняв рахунок.

Арсенал мінімально переміг Борнмут: 13-й тур АПЛ, матчі неділі

Друга половина гри була багатою на реальні нагоди забити від обох команд, але більше пощастило Арсеналу. На 67-й хвилині Колашинац прострілив із лівого флангу, а Обамеянг результативно замкнув дальню стійку.

Чемпіонат Англії 2018/19, 13 тур

Борнмут – Арсенал – 1:2

Голи: Кінг, 45+1 – Лерма, 30, (аг), Обамеянг, 67

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія13 турВіталіті Стедіум (Борнмут)

Борнмут - Арсенал: Неділя 25 листопада 2018

Борнмут
Матч завершено
1 : 2
Арсенал
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