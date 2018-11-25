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Арсенал мінімально переміг Борнмут: 13-й тур АПЛ, матчі неділі

17:24 50 Читать на русском
Арсенал мінімально переміг Борнмут: 13-й тур АПЛ, матчі неділі
Обамеянг приніс перемогу Арсенал / Твіттер АПЛ

В матчі 13 туру АПЛ Арсенал вирвав перемогу над Борнмутом. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 13 тур

Борнмут – Арсенал – 1:2

Голи: Кінг, 45+1 – Лерма, 30, (аг), Обамеянг, 67

Вулверхемптон – Хаддерсфілд – початок матчу о 18:00

Арсенал здобув досить важку перемогу над Борнмутом. Команди обмінялись небезпечними моментами на початку гри, але гол Брукса відмінили через офсайд, а Торрейра ударом з лінії штрафного влучив у стійку. І все ж саме каноніри повели в рахунку, щоправда відзначився Лерма, який зрізав м'яч у власні ворота. Але ще до перерви Кінг відновив рівновагу в матчі. Другий тайм активніше розпочав Борнмут, проте Арсенал поступово перехопив ініціативу і знову вийшов вперед завдяки голу Обамеянга. Цей гол став останнім в цьому матчі і Арсенал святкував важку перемогу.

Завдяки цій перемозі Арсенал набрав 27 очок і залишився на 5 місці, Борнмут з 20 пунктами опинився на 8 позиції.

Англія13 турМолінью Стадіум (Вулверхемптон)

Вулверхемптон - Хаддерсфілд: Неділя 25 листопада 2018

Вулверхемптон
до матчу
3
хв
Хаддерсфілд
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Вулверхемптон - Хаддерсфілд Арсенал Арсенал Вулверхемптон Вулверхемптон Англія Борнмут Борнмут Хаддерсфілд Хаддерсфілд Борнмут - Арсенал
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