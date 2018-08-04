Бонуччі прокоментував своє повернення в Ювентус

Екс-захисник Мілана Леонардо Бонуччі поділився враженнями після підписання контракту з Ювентусом.

"Будь-яка подорож закінчується поверненням. Я точно не забуду тих людей, які підтримували мене протягом минулого сезону. У тому ж дусі, починаючи від сьогодні, я не забуду показувати за допомогою старанної роботи всього мого бажання повернутися в те місце, яке я до сих пір вважаю своїм домом", – написав Бонуччі на своїй сторінці в Twitter.

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Нагадаємо, Бонуччі перейшов із Ювентуса у Мілан минулого літа, але вже через рік повернувся в Турин. "Россонері" натомість отримали Маттіа Кальдару.