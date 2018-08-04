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Бонуччи прокомментировал свое возвращение в Ювентус

12:25 109 Читати українською
Бонуччи прокомментировал свое возвращение в Ювентус
Леонардо Бонуччи / фото: ФК Ювентус

Экс-защитник Милана Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после подписания контракта с Ювентусом.

"Любое путешествие заканчивается возвращением. Я точно не забуду тех людей, которые поддерживали меня в течение прошлого сезона. В том же духе, начиная с сегодняшнего дня, я не забуду показывать с помощью усердной работы все мое желание вернуться в то место, которое я к сих пор считаю своим домом", – написал Бонуччи на своей странице в Twitter.

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Напомним, Бонуччи перешел из Ювентуса в Милан прошлым летом, но уже через год вернулся в Турин. "Россонери" взамен заполучили Маттиа Кальдару.

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