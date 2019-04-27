Болонья вдома впевнено перемогла Емполі: 34-й тур Серії А, матчі суботи

В рамках 34-го туру Серії А Емполі на виїзді поступився Болоньї. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 34-й тур

Болонья – Емполі – 3:1

Голи: Соріано, 52, Орсоліні, 83, Сансоне, 95 – Паяч, 17

Рома – Кальярі – матч розпочнеться о 19:00

Інтер – Ювентус – матч розпочнеться о 21:30

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У першому матчі 34-го туру чемпіонату Італії Болонья приймала Емполі. "Червоно-сині" були у кращому становищі у турнірній таблиці і випереджали свого суперника на п’ять очок, однак обидві команди мають всі перспективи покинути Серію А після цього сезону. Тож цей поєдинок мав стати так званим "матчем за виживання".

Вже на 17-й хвилині Марко Паяч вивів Емполі вперед. Болонья була близькою аби відігратись, але перший тайм так і завершився 0:1. Не покинули болонці своїх спроб відновити "статус кво" і у другій половині зустрічі: на 52-й хвилині Роберто Соріано зрівняв рахунок. За сім хвилин до закінчення матчу Рікардо Орсоліні ударом в дев’ятку виводить свою команду вперед, на на п’ятій доданій хвилині Нікола Сансоне ставить крапку у матчі.

Після цього матчу Болонья з 37 очками піднімається на 14 місце, Емполі з 29-ма пунктами залишається на 18-й сходинці.

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