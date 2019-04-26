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Захисник Роми завершив кар'єру в 21 рік через проблеми із серцем – клуб зробив благородний вчинок для гравця

15:34 133 Читать на русском
Захисник Роми завершив кар'єру в 21 рік через проблеми із серцем – клуб зробив благородний вчинок для гравця
Нура Абдуллахі / Фото ФК Рома

Оборонець Роми Нура Абдуллахі змушений повісити бутси на цвях.

Нура Абдуллахі вирішив зав'язати з футболом через проблеми із серцем, повідомляє ForzaRoma.info.

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Керівництво клубу розірве контракт з молодим захисником, але не залишить його напризволяще. Боси "вовків" запропонують 21-річному хлопцю роботу в структурі клубу.

Останні 2 роки Нурі провів в Перуджі на правах оренди.

Після 33-х турів Серії А Рома перебуває на 6-й сходинці, маючи в активі 55 очок.

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Теги
Італія Нура Абдуллахі Нура Абдуллахі Рома Рома
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