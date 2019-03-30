Болбат: Розуміємо, що у матчі з Динамо потрібна лише перемога

Хавбек Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

"Чвертьфінал Кубка України проти Динамо? Розуміємо, що потрібна лише перемога. Але слід іти поступово: була товариська гра з Олімпіком, тепер очікуємо поєдинок з Олександрією, а потім уже готуватимемось до Динамо.

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Завдання – виходити та грати на перемогу в кожному матчі, більше жодних варіантів немає", – сказав Сергій Болбат в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо відбудеться 7 квітня, початок матчу – о 17:00.