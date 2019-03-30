toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Болбат: Розуміємо, що у матчі з Динамо потрібна лише перемога

06:30 621 Читать на русском
Болбат: Розуміємо, що у матчі з Динамо потрібна лише перемога
Сергій Болбат / Фото: ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Сергій Болбат поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

 

"Чвертьфінал Кубка України проти Динамо? Розуміємо, що потрібна лише перемога. Але слід іти поступово: була товариська гра з Олімпіком, тепер очікуємо поєдинок з Олександрією, а потім уже готуватимемось до Динамо.

Євтушенко: Не думаю, що Хацкевича звільнять, якщо Динамо поступиться Шахтарю в Кубку України

Завдання – виходити та грати на перемогу в кожному матчі, більше жодних варіантів немає", – сказав Сергій Болбат в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Богданов – про Шахтар – Динамо у Кубку України: Я вважаю, що ОСК Металіст – це нейтральне поле

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо відбудеться 7 квітня, початок матчу – о 17:00.

Теги
Шахтар Шахтар Сергій Болбат Сергій Болбат Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
49
хв
Хетафе
14:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук