Євтушенко: Не думаю, що Хацкевича звільнять, якщо Динамо поступиться Шахтарю в Кубку України

Футбольний експерт Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від чвертьфінального матчу Кубка України Шахтар – Динамо.

"Зрозуміло, що це центральна гра всього турніру. Зустрічаються дві найкращі команди країни, тому незалежно від стадії турніру – це центральний матч поточного розіграшу Кубка України. Нехай команда, яка вийде в фінал, не ображається, але вивіска Шахтар – Динамо завжди привабливіша, ніж Шахтаря або Динамо з будь-якою іншою командою.

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Теоретично, Динамо ще не втратило шанси на чемпіонство. Тому не будемо говорити, що кияни може все втратити. Обидва клуби будуть намагатися виграти трофей. У них такі завдання – вигравати. Не потрапити в фінал або пройти далі, а перемагати і вигравати трофеї.

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Я не думаю, що Хацкевича звільнять, якщо Динамо в Харкові поступиться Шахтарю, але зіграють цю гру якісно. До кінця чемпіонату залишилося 2 місяці, сумніваюся, що в такій ситуації будуть щось міняти", – розповів Євтушенко в інтерв'ю Segodnya.

Нагадаємо, що матч Кубка України Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня. Початок матчу о 17:00.