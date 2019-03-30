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Болбат: Понимаем, что в матче с Динамо нужна только победа

06:30 44 Читати українською
Болбат: Понимаем, что в матче с Динамо нужна только победа
Сергей Болбат / Фото: ФК Шахтер

Хавбек Шахтера Сергей Болбат поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

 

"Четвертьфинал Кубка Украины против Динамо? Понимаем, что нужна только победа. Но следует идти постепенно: была товарищеская игра с Олимпиком, теперь ожидаем поединок с Александрией, а потом уже готовиться к Динамо.

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Задача – выходить и играть на победу в каждом матче, больше никаких вариантов нет", – сказал Сергей Болбат в комментарии официальному сайту Шахтера.

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Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо состоится 7 апреля, начало матча – в 17:00.

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