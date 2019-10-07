Богатир пішов із посади головного тренера МФК Металург

Запорізький МФК Металург попрощався із головним тренером команди Іваном Богатирем і призначив виконувача обов'язків коуча.

44-річний фахівець попрощався із "козаками", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт Богатиря з МФК Металург розірвано за обопільною згодою. Тренер пішов із команди на фоні незадовільних результатів. Наразі запорізці посідають останнє місце в Першій лізі, набравши лише 4 очки за 12 турів. Останньою краплею для керівництва Металурга стала домашня поразка від Волині (1:3) у суботу.

Відзначимо, що Іван Богатир очолив МФК Металург у червні. Після його відставки обов'язки головного тренера виконуватиме інша місцева легенда – Олексій Годін.

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