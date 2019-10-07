Богатырь ушел с поста главного тренера МФК Металлург

Запорожский МФК Металлург попрощался с главным тренером команды Иваном Богатырем и назначил исполняющего обязанности коуча.

44-летний специалист попрощался с "казаками", сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт Богатыря с МФК Металлург расторгнут по обоюдному согласию. Тренер ушел из команды на фоне неудовлетворительных результатов. В данный момент запорожцы занимают последнее место в Первой лиге, набрав лишь 4 очка за 12 туров. Последней каплей для руководства Металлурга стала домашнее поражение от Волыни (1:3) в субботу.

Отметим, что Иван Богатырь возглавил МФК Металлург в июне. После его отставки обязанности главного тренера будет исполнять другая местная легенда – Алексей Годин.

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