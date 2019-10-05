Перша ліга: Оболонь продовжила переможну серію, Минай втратив шанс випередити Металіст

Відбулися чергові матчі 12-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Перша ліга, 12 тур

Агробізнес – Прикарпаття – 1:2

Голи: Семенюк, 45+2 – Оринчак, 20, Барчук, 48

Гірник-Спорт – Минай – 1:0

Гол: Дмитренко, 8 (авт)

Черкащина – Авангард – 1:2

Голи: Фаюк, 15 – Матяж, 5, Яворський, 27

Балкани – Чорноморець – 1:1

Голи: Паламар, 19 – Танчик, 25

Вилучення: Войтіхойський, 45+2

Металург – Волинь – 1:2

Голи: Бєлоусов, 2 – Кожанов, 10, Хагназарі, 29, Курко, 80

Металіст 1925 – Миколаїв – 0:0

Вилучення: Кольцов, 63

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Оболонь-Бровар виграла п'ятий матч чемпіонату поспіль. "Пивовари" в нинішньому сезоні не зазнали жодної поразки і одноосібно очолюють турнірну таблицю Першої ліги. Цьому посприяв Металіст 1925, який не зумів обіграти Миколаїв.

Харків'яни могли й зовсім опуститися на третю сходинку, але Минай несподівано програв Гірнику-Спорт. Кремінь, Черкащина та Металург безнадійно перебувають на дні таблиці.

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